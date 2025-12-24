Новый глава минобороны Чехии Яромир Зуна отказался посетить Украину.

Об этом пишет словацкая газета-таблоид Вlesk со ссылкой на спикера парламента страны Томио Окамуру.

Окамура также рассказал, что Прага готовит документы, завершающие участие минобороны страны в поставке боеприпасов для оборонных нужд Киева.

"Бюджетные средства больше не будут использоваться для покупок боеприпасов и оружия для Украины", – добавил Окамура.

Напомним, 7 января Совбез Чехии решит дальнейшую судьбу "чешской инициативы" по поставкам артиллерийских снарядов для Украины.

Война в Украине продолжается 1400-й день. Мы следим за последними новостями среды, 24 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области около деревни Юнаковки. Российские военные паблики сообщали, что причиной продвижений РФ под Сумами стала переброска украинских резервов на другие участки фронта. Также накануне украинский Генштаб заявил, что ВСУ отступили из Северска Донецкой области.

