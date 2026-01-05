Посол Украины в Чехии Василий Зварич вышел за пределы дипломатического этикета, критикуя заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры в его новогодней речи.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после заседания правительства, пишут местные издания.

По его словам, министр иностранных дел Петр Мацинка в понедельник встретится с украинским дипломатом.

"Он, скажем так, нарушил некоторые дипломатические обычаи. Нечего ему нас здесь учить. Он дипломат", – сказал Бабиш.

Напомним, в своей речи Окамура выступил против членства Украины в Евросоюзе, жестко раскритиковал позицию ЕС и окружение президента Украины Владимира Зеленского, назвав их "украинскими ворами вокруг хунты Зеленского".

Ранее мы писали, что спикер парламента Чехии Окамура распорядился снять со здания флаг Украины.

Также мы рассказывали, что в Чехии между министром обороны и правящей коалицией возникли разногласия из-за военной помощи Украине.

