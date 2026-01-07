Германия не отправит свои войска в Украину после войны.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита в Париже, передает немецкий таблоид Bild.

Мерц добавил, что характер и объём немецкой поддержки Украины власти ФРГ определят после того, как начнется перемирие. Но пообещал, что Германия "продолжит вносить вклад - политический, финансовый и также военный".

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что по-прежнему выступает категорически против отправки итальянских войск в Украину.

При этом, по ее словам, Рим поддерживает иные гарантии безопасности для Киева.

С заявлением по итогам саммита в Париже выступил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что Чехия своих военных в Украину не отправит и поставлять Киеву боеприпасы за свой счет не будет.

Напомним, вчера Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

В то же время, по данным газеты Politico, США не присоединились к европейской декларации о гарантиях безопасности для Украины.

