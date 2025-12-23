В ходе продолжающегося полномасшитабного вторжения в Украину РФ имеет значительный потенциал по производству беспилотников и продолжает его наращивать.

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью телеграм-каналу "Новини Live".

По его словам, РФ увеличивает производство ударных беспилотников типа "Шахед", а также БПЛА-имитаторов (ложных целей) и разведывательных аппаратов.

В то же время Скибицкий подчеркнул, что это дополнительный стимул для Украины усиливать противовоздушную оборону и развивать собственные антидроновые системы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не хватает дронов-перехватчиков из-за ограничения в производстве.

Война в Украине продолжается 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ перешли зашли на территорию Украины в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. По данным Deep State, Грабовское находится в серой зоне. Также за последние дни зафиксировано крупное продвижение противника в окрестностях Северска Донецкой области.

