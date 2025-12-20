Украина и Португалия подписали соглашение о совместном производстве украинских морских дронов.

Об этом сообщил стратегический советник президента Украины Александр Камышин на своей странице в социальной сети Х.

Договорённости были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, находящимся с первым визитом в Киеве.

"Мы доказали, что наши беспилотные надводные аппараты (USVs) прекрасно работают против российских военных кораблей и подводных лодок. Теперь они помогут Португалии защищать Европу с моря", - пишет Камышин.

Зеленский назвал это направление оборонной деятельности одним из самых перспективных, подчеркнув, что современные беспилотники являются эффективным инструментом защиты и противодействия угрозам в любой части Европы.

Он также поблагодарил Португалию за финансовую поддержку и участие в программе PURL.

"Благодарен Португалии за вклад в программу PURL, которая позволяет нам приобретать американское вооружение. Португалия также поддержала совместное европейское решение о финансовых гарантиях безопасности для Украины на ближайшие годы, и это 90 миллиардов евро для Украины - очень ощутимо", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Напомним, в прошлом году Зеленский подписал с Монтенегру двустороннее соглашение о безопасности.

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила такое соглашение. До этого страна подписала двусторонние соглашения с Испанией, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Бельгией.