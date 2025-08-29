Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза назвал президента США Дональда Трампа "советским и российским агентом". По его словам, американское руководство "принесло стратегическую пользу России" в войне против Украины.

Об этом он заявил во время выступления на молодежном учебном мероприятии.

"Верховный лидер крупнейшей в мире сверхдержавы объективно является советским, российским агентом. Он действует как актив. Я не говорю, что существует альянс, основанный на дружбе или экономическом, идеологическом и доктринальном соучастии, нет. Я говорю, что объективно новое американское руководство принесло стратегическую пользу России. Другими словами, они превратились из союзников одной стороны в арбитров в этом противостоянии", – заявил Марселу Ребелу де Соуза.

Напомним, Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины. По его словам, президента Владимира Зеленского тоже нельзя назвать невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру в Украине не видно.

