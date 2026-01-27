В Венгрии запустили национальную петицию с призывом к Евросоюзу отказаться от финансирования Украины
Правительство Венгрии запустило общенациональную петицию с призывом к руководству Евросоюза об отказе от финансирования Украины.
Соответствующее сообщение появилось на странице венгерского правительства в Фейсбуке.
"Мы не будем платить за российско-украинскую войну, мы не будем платить за функционирование украинского государства в течение следующих десяти лет, мы не будем платить за повышение коммунальных платежей из-за войны!" – заявили власти Венгрии.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев во вмешательстве в венгерские выборы и заявил, что Будапешт будет блокировать выплаты Евросоюза, направленные Украине.
А перед этим премьер Венгрии сообщил, что Украина запросила $1,5 трлн от Евросоюза в течение следующих 10 лет. Он сравнил требования Киева со взрывом атомной бомбы. Также Орбан пообещал, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который поддержал бы присоединение Украины к ЕС.
