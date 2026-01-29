В Куршевеле, горнолыжном курорте во французских Альпах, сгорел пятизвёздочный отель Les Grandes Alpes, которым владеют украинцы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Пожар вспыхнул на чердаке отеля во вторник около 19:00 и был потушен лишь к вечеру среды. Для локализации огня, источник которого до сих пор не установлен, были задействованы около 60 пожарных и 50 единиц техники, заявили в префектуре.

В связи с пожаром эвакуировали более 260 человек. О погибших и пострадавших не сообщается.

По данным журналистов, гостиница Les Grandes Alpes оформлена на французские компании, владельцами которых являются основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа и его бизнес-партнёр Сергей Марфут.

Les Grandes Alpes считается одним из самых люксовых отелей Куршевеля. Стоимость номеров в нем достигает более 12 тысяч евро за ночь.

В одном комплексе зданий с отелем располагался российский бутик обуви сети Rendez-Vous, которая на днях оказалась в центре скандала. В российских телеграм-каналах писали, что на фоне увольнений сотрудников магазинов, снижения зарплат и расходов, обувная сеть организовала звездный VIP‑праздник в Куршевеле в честь своего 25-летия. Как писал телеграм-канал "База", он стоил не менее 30 миллионов рублей. Гостей торжеств доставили в Альпы частным джетом. Среди них были Ксения Собчак, блогер Оксана Самойлова, модель Елена Перминова, стилист Александр Рогов и другие.

Напомним, в начале месяца около 40 человек погибло во время взрыва на дорогом швейцарском курорте Кран-Монтана в кантоне Вале. По данным следствия, трагедия произошла из-за праздничных пиротехнических фонтанов, закреплённых на бутылках шампанского.

Также мы рассказывали, как богачи в Куршевеле из стран бывшего СССР гуляют под патриотические песни.