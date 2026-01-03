Определена причина пожара в швейцарском курортном баре Le Constellation в Кран-Монтане, унёсшего жизни около 40 человек.

Кадры начала возгорания публикуют телеграм-каналы.

По данным следствия, трагедия произошла из-за праздничных пиротехнических фонтанов, закреплённых на бутылках шампанского. Искры от пиротехники попали на потолок, покрытый акустическим поролоном, который мгновенно загорелся. Огонь быстро охватил всё помещение.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Погибли около 40 человек, еще 119 получили ранения, многие в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших граждане Швейцарии, Франции, Италии и Сербии.

Пожар квалифицирован как несчастный случай, версий о поджоге или теракте нет.

Власти объявили пятидневный траур, а президент Швейцарии назвал случившееся одной из самых тяжёлых катастроф в истории страны.

Ранее в киевском кафе прогремел взрыв после того как официант принёс посетителю гранату.

Напомним, как также стало известно, от бездумного обращения с сухим льдом на вечеринке российской блогерши погибли три человека.