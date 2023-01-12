Почему она имеет право веселиться в войну. Организатор роскошной пати в Куршевеле опубликовала новые фото
Жена предпринимателя Алина Варакута, громкое празднование дня рождения которой в Куршевеле вызвало скандал, дала новое объяснение своему поведению.
Серию постов с объяснениями в ответ на волну хейта она разместила в Инстаграме.
Варакута написала, что:
- Деньги, потраченные на ее день рождения в дорогом ресторане элитного курорта, заработаны честным трудом.
- На помощь Украине она потратила намного больше.
- Празднование с украинским флагом и под украинскую песнею было актом демонстрации несокрушимости украинского народа.
- Она из простой семьи, выросла на Троещине в Киеве, не имеет влиятельных родителей, всего добилась сама и к государственным деньгам отношения не имеет.
- Она находится за границей, потому что ей 24 часа в сутки нужен интернет для работы, а в Украине отключают свет.
Также Варакута опубликовала мнения подписчиков, которые одобряют ее действия и порицают тех, кто ими возмущен. Все они сводятся к мысли, что человек имеет право радоваться. даже если где-то идет война.
Еще Варакута привела сканы постов из своего Инстаграма военного времени, посвященные трагическим событиям в Украине.
Напомним, на днях Ксения Собчак опубликовала фото и видео дорогого застолья в Куршевеле, которое устроили в ресторане украинцы. Он веселилсь под песню с матами.
Как выяснилось, это было празднование дня рождения Варакуты, жены предпринимателя Дмитрия Величко. Она заявила, что имеет право праздновать свой день рождения там и так, как хочет.