Опубликовано очередное видео богатой жизни из ресторана в Куршевеле (Франция).

На кадрах люди в костюмах в цветах флагов Франции, России, Великобритании и Бразилии несут девушку с шампанским в некой посудине, похожей на гибрид санок и гроба, с желто-голубой/синей расцветкой.

Что означает этот перформанс, не очень понятно.

Вечеринка проходит в элитном ресторане Bagatelle Courchevel.

Ранее в том же ресторане было записано скандальное видео с украинцами, которые во время войны отмечали там день рождения под патриотический трек "Вова, еб@шь".

Вскоре Ксения Собчак опубликовала фото и видео дорогого застолья в Куршевеле, которое устроили на французском горнолыжном курорте украинцы. По ее словам, один вынос шампанского обходится в заведении в 20 тысяч евро.

Как позже выяснилось, это было празднование дня рождения Алины Варакуты. Она приходится женой предпринимателю Дмитрию Величко (известному также как "Святоха"). Алина Варакута высказалась по поводу мероприятия в своем Instagram. Она заявила, что имеет право праздновать так, как ей хочется.