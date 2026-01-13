На горнолыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области отдыхающие сняли мужчину, одетого в куртку с логотипом Зимней олимпиады 12-летней давности и надписью "Сочи-2014".

10 января видео разлетелось по соцсетям и вызвало большой резонанс. На кадры обратила внимание полиция, которая быстро установила личность мужчины. Более того: правоохранители нашли продавца и владельца магазина, где эта одежда была куплена.

Подробности дела сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции области Кристина Мрыглид.

Патрульные разыскали владельца куртки, которым оказался иностранец. Он пояснил, что купил её в одном из торговых комплексов Буковеля. Полиция выяснила, кто владелец магазина, где продавалась эта одежда: им оказался мужчина 1969 года рождения. По словам Мрыглид, продавец подтвердил, что такие куртки действительно были у него в продаже.

"Продавец объяснил, что у него действительно были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы", - рассказала Мрыглид.

Иностранцу, приобретшему куртку с надписью "Сочи-2014", вернули деньги за покупку.

Проверка была проведена после появления видео в соцсетях 10 января.

Напомним, ранее патрульная полиция Одесской области задержала мужчину за советские поздравительные открытки с 8 Марта и Первомаем.

А в Кривом Роге осудили мойщика окон за футболку с гербом СССР.