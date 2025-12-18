Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о переименовании копейки в шаг.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

За переименование копейки проголосовали 264 народных депутата при 226 необходимых.

Как отмечают депутаты, слово "шаг" часто встречается в произведениях классиков украинской литературы, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Котляревский. А в 1918 году Центральная Рада выпускала разменные деньги номиналом 10–50 шагов, которые находились в обращении до 1919 года, пока их не отменили большевики.

Инициаторы проекта подчеркивают, что решение имеет не только технический, но и символический смысл: дескать, копейка является наследием Российской империи и советского прошлого, тогда как шаг - историческое украинское название, использовавшееся ещё во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики.

В Раде заявили, что изменения не потребуют дополнительных расходов: копейки и шаги некоторое время будут находиться в обращении одновременно, сохраняя соотношение 1:1.

Ярослав Железняк из партии "Голос" отметил, что фактически будут выпускать монеты только в 50 шагов. По его мнению, через три-четыре года "монеты независимо от названия исчезнут из-за инфляции и девальвации национальной валюты".

Депутаты рассмотрят законопроект о переименовании разменной монеты во втором чтении в следующую субботу.

Напомним, в октябре в Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копейки в шаги, объясняя это кампанией по десоветизации.

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам принять этот законопроект. При этом эксперты называют инициативу популизмом и считают её лишней статьёй расходов.











