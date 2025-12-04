В Киеве решением городского совета "дерусифицировали" 10 улиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В частности, была переименована улица Лаврская, на которой находится Киево-Печерская лавра. Части улицы вернули название Ивана Мазепы, которое у нее было до 2010 года, а часть назвали Новонаводницкой.

Улицу Волго-Донская в Дарницком районе назвали в четь погибшего военного Павла Петриченко. А улицу Макаренко в Днепровском районе — в честь чеченского батальона ВСУ имени Шейха Мансура.

Проспект Маршала Рокоссовского на Оболони переименовали в честь поэта Дмитрия Павлычко.

Другие переименования:

улица Левитана (Голосеевский район) — улица Лукрецкая;

улица Суворова (Дарницкий район) — улица Людмилы Фои;

улица Сулеймана Стальского (Днепровский район) — улица Игоря Юхновского;

переулок Макаренко (Днепровский район) — переулок Софии Окуневской;

переулок Дунаевского (Святошинский район) — переулок Цундарёвский;

улица Дунаевского (Святошинский район) — улица Цундарёвская.

Напомним, что в прошлом году в Полтавской области в рамках декоммунизации и "деимпериализации" переименовали 361 улицу и переулок.

Во Львове в рамках декоммунизации улицу Репина переименовали в Рипына, а улицу Печатника Федорова — в Федоровича.