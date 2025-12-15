Парламентский комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал народным депутатам принять законопроект о переименовании копейки в шаг.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп и глава комитета Даниил Гетманцев.

«Рекомендовали Верховной Раде для принятия за основу и в целом фундаментальную и сногсшибательную реформу о переименовании копейки в шаг. Уверен, что шаг станет мощным шагом к макрофинансовой стабильности государства", - с иронией написал парламентарий.

Согласно проекту закона, переименованию подлежат монеты номиналом 50 копеек. Сейчас в обращении находится почти 1 млрд 400 млн таких монет.

На финансовом рынке реформу расценивают как откровенный популизм и непродуктивное расходование государственных средств. Так, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку еще 10 октября выступила против переименования, потому что это потребует дополнительных расходов, ресурсов на которые у страны нет.

Нацкомиссия отметила, что реформа потребует внесения изменений во многие информационно-коммуникационные системы и переоформления эмитентами ценных бумаг сертификатов и свидетельств о выпусках ценных бумаг.

"Указанное действие потребует затрат финансовых ресурсов и времени, что приведёт к негативному восприятию данной законодательной инициативы со стороны участников рынков капитала. При этом финансирование таких расходов из государственного бюджета законопроектом не предусмотрено. Мы считаем, что в период военного положения предложенные законопроектом законодательные изменения не являются первоочередными и неотложными, а также будут отвлекать усилия и ресурсы участников рынка от главной цели — как можно более быстрого приближения нашей победы. Такие законодательные предложения не имеют экономического обоснования и целесообразности и являются лишь отвлечением ресурсов государства от потребностей безопасности и защиты страны от государства-агрессора", - говорится в заявлении Нацкомиссии.

Напомним, переименование продвигает глава НБУ Андрей Пышный, как и изменение дизайна гривны.

В октябре в Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копейки в шаги, объясняя это кампанией по десоветизации.