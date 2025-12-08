В бундестаге пытаются переименовать оставшиеся в Германии улицы Ленина, но местные власти этому сопротивляются.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Издание отмечает, что имя вождя мирового пролетариата носят более десятка улиц на территории бывшей ГДР.

Уполномоченная бундестага по делам жертв диктатуры Эвелин Цупке призвала восточные города Германии отказаться от названий улиц, связанных с политиками советской эпохи.

По её словам, в ФРГ "не должно быть улиц Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика" (руководители ГДР), поскольку эти имена "олицетворяют страдания тысяч жертв".

Но муниципальные власти выступают против. В Науене сообщили, что вопрос переименования у них даже не поднимался. Такой же позиции придерживаются и в городе Вайсенфельсе.

Против переименования выступает и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). В Эрихове ее представительница попыталась через гражданскую инициативу предотвратить изменение названий примерно 40 улиц. Спор дошел до суда.

Напомним, что в прошлом году в Полтавской области в рамках декоммунизации и "деимпериализации" переименовали 361 улицу и переулок.

А в Харькове утвердили переименование улицы Пушкинской и ещё 64 улиц и переулков, названия которых были связаны с РФ.