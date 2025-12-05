Немецкие школьники и студенты вышли на массовый протест относительно возвращения воинской повинности.

Соответствующие кадры публикуют СМИ и телеграм-каналы.

Демонстрации прошли в 90 городах ФРГ сразу после того как власти ФРГ утвердили новые правила призыва в армию.

Акция, прошедшая по всей стране получила название "школьная забастовка" и проходила под лозунгом: "Защити себя от обязательной военной службы".

В интервью молодые люди говорят, что в политике предпочитают дипломатию и не готовы идти на войну, где люди убивают других людей и умирают сами.

Ранее многие немцы против обязательной службы в армии.

Российско-украинская война продолжается 1381-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 5 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг нардеп Безуглая заявила в Верховной Раде, что Покровск уже фактически захвачен, а соседний с ним Мирноград находится в полном окружении. Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Покровск не потерян, а оборона его и Мирнограда сдерживает дальнейшее продвижение армии РФ. На фоне этого обозреватель Deep State фиксирует крупное продвижение противника в Волчанске Харьковской области: российские войска вошли в южную часть города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.