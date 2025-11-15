ФРГ выделяет 150 миллионов евро на закупку американского оружия для нужд Киева в рамках программы поддержки PURL.

Об заявил министр обороны Борис Писториус.

Напомним, вчера стало известно о совместном решении Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции выделить 500 млн евро на эту программу.

Теперь с учетом немецких 150 млн общая сумма по запущенной в июле PURL составил 2,75 млрд евро, из которых 2 млрд были выделены еще летом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Германия хочет продать Бразилии танки, от которых отказалась Украина.

Война в Украине продолжается 1360-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 14 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ продолжили продвигаться в сторону Гуляйполя. По данным мониторингового канала Deep State, противник занял посёлки Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области. Также россиянам удалось крупное продвижение в Днепропетровской области: там враг захватил сёла Кирпичное, Егоровку и Даниловку. Под Покровском неприятель продвинулся в двух районах.

