Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против плана Европейского Союза, который предусматривает выделение 140 миллиардов евро на нужды Украины.

Об этом он заявил в ходе беседы с учащимися средней школы в городе Попрад

"Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами на Украину, потому что это еще два года убийств", - сказал Фицо.

При этом на встречу также проникли сторонники киевского режима с флагом.

После его высказывания на лекции возник шум о том, что Евросоюз предоставит Украине €140 млрд "на продолжение войны".

Фицо предложил поддерживающим Киев студентам отправиться в Украину.

Ранее премьер-министр Словакии заявлял, что война в Украине продлится еще минимум два года, если Евросоюз одобрит выделение Киеву репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

Перед этим Словакия также не согласилась на использование замороженных российских активов для выдачи репарационного кредита Украине.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.