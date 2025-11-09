Германия хочет продать Бразилии подержанные танки Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5, от которых отказалась Украина.

Об этом сообщает портал TecnoDefensa со ссылкой на бразильские источники.

Речь идет о крупной партии в 65 танков и 78 БМП, которые были отремонтированы и обновлены немецкой компанией KNDS.

Ожидается, что техника будет продана в рамках программы Nova Família de Blindados sobre Rodas (NFBR) - инициативы по созданию нового семейства бронированных гусеничных машин. В отчёте отмечается, что машины поступают из стратегического резерва ВС Германии.

Никаких официальных подтверждений из Украины об отказе от такого большого количества техники не поступало.

Отметим, что всего на вооружении ВСУ на пике находился 81 танк Leopard 2, часть из этой партии уже повреждена или уничтожена. По данным портала Oryx, визуально подтверждена потеря Украиной 42-х машин (см. скрин).

При этом в современной войне, когда в воздухе господствуют дроны, крупная бронетехника становится для них легкой мишенью.

А потому как украинские войска, так и российские минимизировали использование танков и бронемашин на поле боя, отдавая предпочтения атакам менее заметными малыми пехотными группами.

Ранее мы сообщали, что в Украине используется лишь небольшое количество современных танков Leopard 2A6, поскольку самостоятельные попытки их ремонта украинскими специалистами часто приводят к ещё большим поломкам.