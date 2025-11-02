"Склады переполнены". Президент Сербии хочет продавать боеприпасы странам Евросоюза
Президент Сербии Александар Вучич заявил о намерении заключить долгосрочный контракт на продажу боеприпасов странам Евросоюза.
Слова политика передаёт немецкий политический журнал Cicero.
Вучич отмечает, что склады в его стране переполнены боеприпасами.
Отвечая на вопрос о возможной отправке этих боеприпасов в Украину, сербский лидер подчеркнул, что после оплаты покупатели могут распоряжаться ими по своему усмотрению.
Вучич добавил, что Сербия сохраняет военный нейтралитет, но готова к сотрудничеству с европейскими армиями.
Напомним, в мае Москва обвиняла Сербию в поставках оружия в Украину через третьи страны.
СВР РФ утверждает, что Белград, несмотря на официальный нейтралитет, передал Киеву более 100 тысяч снарядов и миллиона патронов с помощью поддельных сертификатов получателя.
После этого Вучич заявил, что продажи боеприпасов остановлены.
Тогда сербский президент заявил, что вся производимая в стране военная продукция будет отправляться только на склады и текущие собственные нужды.
