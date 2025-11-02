Президент Сербии Александар Вучич заявил о намерении заключить долгосрочный контракт на продажу боеприпасов странам Евросоюза.

Слова политика передаёт немецкий политический журнал Cicero.

Вучич отмечает, что склады в его стране переполнены боеприпасами.

Отвечая на вопрос о возможной отправке этих боеприпасов в Украину, сербский лидер подчеркнул, что после оплаты покупатели могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Вучич добавил, что Сербия сохраняет военный нейтралитет, но готова к сотрудничеству с европейскими армиями.

Напомним, в мае Москва обвиняла Сербию в поставках оружия в Украину через третьи страны.

СВР РФ утверждает, что Белград, несмотря на официальный нейтралитет, передал Киеву более 100 тысяч снарядов и миллиона патронов с помощью поддельных сертификатов получателя.

После этого Вучич заявил, что продажи боеприпасов остановлены.

Тогда сербский президент заявил, что вся производимая в стране военная продукция будет отправляться только на склады и текущие собственные нужды.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.