Президент Украины Владимир Зеленский хочет уже в ноябре этого года начать экспорт украинского оружия.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом глава государства обязал министра обороны до конца года полностью выполнить план по производству и поставке дронов.

"Министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков. Программу контролируемого экспорта нашего оружия нужно запустить уже в следующем месяце. К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - написал Зеленский.

При этом Зеленский заявил, что Украина обсудит с Европейским союзом детали "плана завершения войны" в пятницу или субботу.

Ранее президент заявлял, что при производстве украинских ракет дальнего поражения "Фламинго" возникла "технологическая проблема".

Несколько дней назад Зеленский также подтвердил заход войск РФ в Покровск и назвал ситуацию сложной.

