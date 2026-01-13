Русскоязычных украинцев нужно наказывать, преследовать, травить и не давать им даже открыть рот.

Об этом заявила активистка и детская писательница Лариса Ницой в эфире Ютуб-канала "Говорит большой Львов".

"Украинские московиты как всегда будут визжать: "Вот, такими методами мы их не заставим полюбить!" Не надо нам любить, мы будем любить вместо них, а они пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти здесь, в Украине, потому что это не просто демократия, это непросто "говорю как хочу" – это продолжение путинской политики Кремля в Украине. Если бы Кремль не настаивал том, чтобы в Украине везде был московитский язык, если бы на их совещаниях московиты не говорили, что всех украинцев нужно уничтожить, все оккупированные территории нужно деукраинизировать (они это называют рерусификацией, повторным обмосковлением), если бы таких московитских заявлений не было, то мы еще сомневались бы, можно или нельзя наезжать на этих людей. Можно! Нужно! Больше того, у нас есть законы, а они осуществляют незаконные действия. Они продолжают, они утверждают политику Кремля в Украине. Это вражеская политика, направленная на подрыв украинской государственности. Потому что у нас в законах сказано, что язык является фундаментом государства. То есть на каком языке ты разговариваешь, такое государство и строишь вокруг себя", - заявила Ницой.

На основании своих слов она заключила, что все русскоязычные "создают вокруг себя государство Московия". По ее мнению, таких людей необходимо "травить, преследовать, наказывать, не давать возможности открывать в Украине рот", потому что это "антигосударственное действие".

Летом Ницой утверждала, что новое поколение украинцев нужно воспитывать так, чтобы оно "чистило морды обмосковленным детям".

А месяц назад она с грустью посетовала, что Львов уже не является украиноязычным городом, поскольку на улицах города все чаще звучит русский язык.