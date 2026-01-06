Языковая активистка Вероника Ольшанская пожаловалась в Службу безопасности Украины (СБУ) на бизнесмена Гарика Корогодского за то, что дома он общается на русском языке.

Соответствующий пост Ольшанская опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

"Я написала официальное обращение в СБУ по поводу публичных высказываний Гарика Корогодского… Когда такой Гарик открыто заявляет, что русифицирует своих детей и подает это как норму, это не "личный выбор". Это легализация и популяризация обрусения украинских детей в Украине", – написала она.

Напомним, недавно в соцсетях разгорелся языковой скандал из-за олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих. Спортсменку раскритиковали за общение в жизни на русском языке. За Магучих заступился бизнесмен Гарик Корогодский. Он написал, что дома тоже общается только на русском, хотя в публичной сфере полностью перешёл на украинский язык.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла в целом закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите в Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.