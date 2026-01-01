Живущий в Канаде внук Степана Бандеры, Стефко Бандера, заявил, что для полного перехода украинцев на государственный язык нужна "вторая Буча".

Потомок известного украинца высказал такое мнение в интервью YouTube-каналу "Говорит Большой Львов".

"Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и разговаривая с родителями услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке", - сказал Бандера.

Также он сообщил, что украинским тренерам нечем заменить российские пособия по хоккею. Специализированной литературы на украинском по этому в виду спорта не существует.

Отметим, что после освобождения Бучи от российской оккупации в городе было обнаружено огромное количество трупов гражданских.

