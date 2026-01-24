Из-за дефицита электроэнергии в Киеве будут поэтапно ограничивать и выключать наружное освещение в парках и скверах. Это сделано для рационального использования энергоресурсов.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в своём Telegram-канале.

По информации ведомства, в вечернее время до начала комендантского часа и после его завершения: светодиодные фонари работают в энергосберегающем режиме - до 20% мощности, остальные светильники включают частично - примерно 30% от общего количества.

Кроме того, во время комендантского часа наружное освещение в городе выключают полностью.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объясняют: большинство светильников в парках и скверах - устаревшие и не имеют возможности регулировать яркость.

В условиях ограниченного энергоснабжения их эксплуатация нецелесообразна, поэтому освещение таких локаций будут полностью выключать.

"Выключение происходит поэтапно и преимущественно вручную - специалисты КП "Киевгорсвет" работают так, чтобы сохранить освещение улиц и основных магистралей", - заявили в КГГА.

