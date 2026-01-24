Из-за ночного массированного обстрела столицы поезда метро на зелёной и красной линиях курсируют с изменениями.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в своём Telegram-канале.

По информации ведомства, движение поездов по зеленой ветке метро осуществляется между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".

Изменения связаны с повреждением ограждения на открытом участке зелёной линии в результате ночного обстрела столицы.

При этом в Киеве из-за дефицита электроэнергии также с изменениями курсируют поезда на красной линии метро.

Поезда курсируют между станциями: "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом 7–9 минут, а также "Дарница" - "Левобережная" - "Арсенальная" с интервалом 12 минут.

Закрытые станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".

"О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", - заявили в КГГА.

Также из-за отсутствия электроснабжения временно приостанавливалась работа фуникулёра, сообщили в Киевпастрансе.

Движение было восстановлено в 07:57.

Подробнее о последствиях сегодняшнего обстрела Киева мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1431-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 24 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием пятницы стали переговоры в Москве и Абу-Даби. До ночи продлилась встреча Путина и американских представителей - Уиткоффа и Кушнера. В ОАЭ состоялась встреча делегаций РФ, США и Украины. Армия РФ продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (близ Волчанска), а также возле Федоровки в Донецкой области.