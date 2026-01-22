Благодаря потеплению жителям Киева могут включать подачу электричества на более длительный срок, чем сейчас, - примерно на полтора или два часа света в сутки.

Такой прогноз дал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью газете "Телеграф".

У эксперта спросили, поможет ли потепление улучшить ситуацию со светом в свтолице.

"Это облегчает ситуацию и снижает потребление, но в той ситуации, в которой сейчас находится Киев, это не приведет мгновенно к улучшению. Электричество будет доступнее при таких температурах. Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это разрешит ситуацию, сейчас нельзя", - ответил Харченко.

По его мнению, через 5-7 дней Киев выйдет на графики отключений. Правда, только если не будет новых обстрелов.

"В Киеве фактически не осталось генерации внутри города. Она фактически уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Соответственно, Киев переведен на полное питание извне. Там тоже довольно много повреждений. Я могу надеяться, что где-то через 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику", - отметил он.

Напомним, после недавней ночной атаки РФ в Киеве без тепла снова осталась почти половина домов города.

Харченко советовал тем киевлянам, у кого уже неделю нет отопления, выезжать из города, так как в ближайшее время оно не появится.