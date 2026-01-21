В Кривом Роге несколько десятков местных жителей перекрыли дорогу в 97-м квартале из-за отсутствия света.

Об этом сообщают местные СМИ.

Протестующие заявили, что расходиться не собираются.

Позже СМИ сообщили, что движение разблокировано.

Одна из участниц акции рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.

По словам другой протестующей, в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду.

Кроме того, в нескольких домах полностью отсутствует отопление. По словам жителей, все необходимые службы проинформированы - решения проблемы нет.

Во время пикета в некоторых многоэтажках свет появился, однако митинг продолжился. Протестующие заявили, что их временно переключили на другую линию, чтобы свет появился на короткий период. Жители Кривого Рога подчеркнули, что проблема не решена, и они ожидают обратной связи от служб.

Напомним, митинг из-за отсутствия света сегодня также прошел в Хмельницком.

Ранее мы сообщали, что из-за двухнедельного отключения электроснабжения в Одессе жители перекрыли улицу в центре города.