На родине Зеленского местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света и отопления
В Кривом Роге несколько десятков местных жителей перекрыли дорогу в 97-м квартале из-за отсутствия света.
Об этом сообщают местные СМИ.
Протестующие заявили, что расходиться не собираются.
Позже СМИ сообщили, что движение разблокировано.
Одна из участниц акции рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.
По словам другой протестующей, в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду.
Кроме того, в нескольких домах полностью отсутствует отопление. По словам жителей, все необходимые службы проинформированы - решения проблемы нет.
Во время пикета в некоторых многоэтажках свет появился, однако митинг продолжился. Протестующие заявили, что их временно переключили на другую линию, чтобы свет появился на короткий период. Жители Кривого Рога подчеркнули, что проблема не решена, и они ожидают обратной связи от служб.
Напомним, митинг из-за отсутствия света сегодня также прошел в Хмельницком.
Ранее мы сообщали, что из-за двухнедельного отключения электроснабжения в Одессе жители перекрыли улицу в центре города.