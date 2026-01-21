В центре Хмельницкого проходит массовая акция протеста из-за отсутствия электроэнергии.

Об этом сообщают местные СМИ.

Изначально митинг начался возле здания филармонии, после чего несколько десятков протестующих пришли к горсовету, заблокировав движение по улице Каменецкой. Из-за этого в городе образовалась пробка.

На митинге присутствует заместитель главы ОВА Владислав Фалюш. Также, как пишут СМИ, ожидается приезд руководителя облэнерго.

После того как из городского совета никто не вышел, митингующие пошли к облэнерго, но из этого ведомства к ним также никто не вышел.

Некоторые из присутствующих говорят: такая подача электроэнергии в Хмельницкой области недопустима, так как в некоторых других регионах страны отключения происходят не так строго.



У митингующих возникают конфликты с полицией. Один из участников протеста угрожал стрельбой и гранатами.

"Очень напряженная ситуация. Среди тех, кто собрался на акцию, есть и агрессивные люди", - комментирует одна из женщин.

Позже СМИ сообщили, что агрессивного мужчину задержали правоохранители. У него была найдена граната.

Также сообщается, что участники договорились встретиться завтра в 12:00 возле здания горсовета, чтобы продолжить митинг.

