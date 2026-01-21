В Хмельницком массовая акция протеста из-за отключений электроэнергии
В центре Хмельницкого проходит массовая акция протеста из-за отсутствия электроэнергии.
Об этом сообщают местные СМИ.
Изначально митинг начался возле здания филармонии, после чего несколько десятков протестующих пришли к горсовету, заблокировав движение по улице Каменецкой. Из-за этого в городе образовалась пробка.
На митинге присутствует заместитель главы ОВА Владислав Фалюш. Также, как пишут СМИ, ожидается приезд руководителя облэнерго.
После того как из городского совета никто не вышел, митингующие пошли к облэнерго, но из этого ведомства к ним также никто не вышел.
Некоторые из присутствующих говорят: такая подача электроэнергии в Хмельницкой области недопустима, так как в некоторых других регионах страны отключения происходят не так строго.
У митингующих возникают конфликты с полицией. Один из участников протеста угрожал стрельбой и гранатами.
"Очень напряженная ситуация. Среди тех, кто собрался на акцию, есть и агрессивные люди", - комментирует одна из женщин.
Позже СМИ сообщили, что агрессивного мужчину задержали правоохранители. У него была найдена граната.
Также сообщается, что участники договорились встретиться завтра в 12:00 возле здания горсовета, чтобы продолжить митинг.
Ранее мы сообщали, что из-за двухнедельного отключения электроснабжения в Одессе жители перекрыли улицу в центре города.
Осенью мы рассказывали, что жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электроэнергии.