Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием на одной из вечеринок для элиты.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на новые "файлы Эпштейна".

Как утверждается, болезнь, передающаяся половым путём, была диагностирована у Гейтса после секса с российскими девушками. В документах также говорится, что основатель Microsoft просил посоветовать ему антибиотики, которые он смог бы "тайно давать" своей тогдашней жене Мелинде.

Ранее Билл Гейтс фигурировал среди 68 новых фото по делу Эпштейна с известными людьми.

Сооснователь компании Microsoft запечатлён рядом с девушкой, чьё лицо скрыто чёрным прямоугольником.

Журналисты обратили внимание на снимки паспортов со скрытыми данными девушек из России, Украины, Литвы и других стран и на архив электронной переписки, в которой обсуждается возможная отправка к Эпштейну 18-летней девушки из России. Автор сообщений утверждал, что у него есть друг-агент, которая прислала ему несколько девушек и просит за каждую по $1000. Затем контакт передал имя женщины, а также сведения о её возрасте, росте, весе и других физических параметрах. В сообщении отмечалось, что она прибудет из России.

Напомним, на вечеринках Эпштейна в объектив также попали Мик Джаггер, Майкл Джексон и Билл Клинтон.