Республиканцы в палате представителей угрожают бывшему президенту США Биллу Клинтону и его супруге, бывшей главе Госдепа Хиллари уголовной ответственностью по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, председатель комитета алаты представителей по надзору Джеймс Р. Комер из Кентукки уже несколько месяцев требует от бывшего президента и госсекретаря лично явиться в конгресс для показаний по делу сексуального преступника, но они соглашаются только предоставить письменное заявление под присягой.

В связи с игнорированием требований Комер пригрозил политикам начать процедуру привлечения к ответственности за неуважение к конгрессу, если они лично не явятся к законодателям на этой неделе. Повестки Билл и Хиллари Клинтон могут получить на заседания комитета 17–18 декабря либо на начало января 2026 года. Неявка обычно является первым шагом при передаче дела в Минюст для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание за неуважение к конгрессу составляет год лишения свободы и штраф до 100 тысяч долларов.

При этом демократы считают, что таким образом республиканцы пытаются переключить внимание с обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в связях с Эпштейном на своих оппонентов.

Клинтон был знаком с Эпштейном, но заявлял, что никогда не посещал его остров и прекратил с ним всякое общение 20 лет назад.

В августе мы писали о том, что конгресс США вызвал Клинтонов на допрос по делу педофила Эпштейна.

О том, зачем в США снова раскручивают дело Эпштейна, мы писали в отдельном материале.