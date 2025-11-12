Комитет по надзору палаты представителей США опубликовал новые письма из дела педофила и секс-торговца Джеффри Эпштейна, в которых несколько раз упоминается президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В переписке со сводницей Максвелл Гислейн Эпштейн писал, что Трамп – "собака, которая ещё не залаяла", добавив, что предполагаемая жертва "проводила много часов" у него дома вместе с Трампом.

В другом письме Эпштейн утверждал, что Трамп "знал о девочках" и "просил Гислейн остановиться".

В письмах также говорится, что Эпштейн и писатель Майкл Вулфф обсуждали шантаж Трампа в начале его президентской кампании в 2015 году.

Трамп ответил демократам встречными обвинениями.

"Демократы используют историю с Джеффри Эпштейном, чтобы попытаться отвлечь внимание от своих масштабных провалов, особенно от последнего – приостановки работы правительства", – написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, дружба Трампа с Эпштейном, осужденным позже за сексуальные преступления, началась в 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде. Бизнесмены часто появлялись вместе на публике, и Трамп, как и многие другие известные люди, неоднократно летал на самолёте Эпштейна.

При этом с ним дружили и другие представители американской элиты. Трамп причастность к сексуальным преступлениям Эпштейна опровергает.

Ранее мы сообщали, что противники Трампа провели в Виндзоре акции с проекциями изображений Эпштейна и его жертв на здания, а также разместили на остановках плакаты с надписью "Дональд Трамп - насильник".