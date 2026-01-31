Вопрос об энергетическом перемирии на трехсторонних переговорах делегаций Украины, США и России в ОАЭ поднял лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Об этом заявил в эфире Youtube-канала "Живой гвоздь" экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.



"Этот вопрос во время переговоров в Абу-Даби поставил Давид Арахамия, руководитель фракции ("Слуги народа" - Ред.) в Верховной Раде, перед Джаредом Кушнером. И, видимо, Кушнер донёс эту просьбу украинской делегации до Трампа, а Трамп каким-то образом передал её Путину", – утверждает Венедиктов.

Напомним, слухи об энергетическом перемирии пошли 29 января. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил лидера РФ Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Вечером президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что такая договорённость действительно существует. В Кремле подтвердили факт перемирия только 30 января.

Ранее в New York Times писали, что инициатором энергетического перемирия была Украина.

Мы подробно разбирали почему РФ согласилась приостановить удары по украинской энергетике.