Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Украина и Россия "очень близки" к миру.

Фрагмент соответствующего выступления американского лидера публикуют политические телеграм-каналы.

"Я думаю, у них есть шанс. Мы пытаемся. Я закончил восемь войн. Я думал, что все они будут, возможно, жёстче, чем эта. Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга. И это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения", – сказал президент США.

Трамп назвал общие потери Украины и России за последние 2 месяца боевых действий – 27-29 тысяч военных.

"Сотни тысяч людей, в основном солдат, были убиты. На прошлой неделе, вернее, в прошлом месяце, они потеряли 29 000 человек. Они потеряли 29 000 солдат за месяц. Вы можете в это поверить, ребята? 29 000. Ты теряешь одного автогонщика – и это уже большое событие. А тут 29 000 солдат за один месяц. Месяцем ранее – 27 000", – заявил Трамп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что войска РФ несут в месяц по 30 тысяч потерь, но Трамп утверждает, что суммарные потери обеих армий меньше этой цифры.

Ранее Трамп заявил, что ему придётся вести диалог Путина и Зеленского, потому что они ненавидят друг друга.

Война в Украине продолжается 1437-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 30 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

В четверг главной новостью дня стала информация об объявлении энергетического перемирия на первые числа февраля, о чём изначально сообщили блогеры. Позже её подтвердил президент США Дональд Трамп. Мы анализировали, почему Москва согласилась приостановить атаки на украинскую инфраструктуру в эти дни.

