В квартирах на столичной Троещине, где уже вторую неделю нет отопления, температура держится около +3°С.

Об этом рассказали СМИ жители района.

Киевляне рассказывают, что ходят дома в зимней верхней одежде и готовят еду на горелке. Когда появляется свет, пользуются обогревателем. Кошек греют бутылками с тёплой водой.

Жители района перекрыли движение на одной из улиц в знак протеста из-за отсутствия теплоснабжения и электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без тепла в столице остаются 454 жилых дома, большинство из них – на Троещине. По его словам, сегодня в течение дня на районе подключили к отоплению более 100 домов.

Ранее в КГГА опровергли информацию, что в Киеве от холода в квартире умерла женщина, пережившая Холокост.

Также мы публиковали интервью эксперта, нардепа и чиновника СНБО, где сообщалось, что в Украине не ждут плановых отключений света, коммунальщики увольняются, и жизнь в Киеве невыносима.

Война в Украине продолжается 1436-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 29 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду поступила информация о захвате противником села Орехово-Васильевки и дальнейшем продвижении в районе Приволья, Васюковки, Резниковки и в Миньковке. Все эти населённые пункты находятся на пути к Славянску Донецкой области.

