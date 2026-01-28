В Киеве массово не работают отделения "Укрпочты".

На это жалуются столичные жители.

Как сообщили "Стране" читатели, в северной части Оболони из двух имевшихся отделений одно закрылось, второе формально открыто, но не работает во время отключений света и тревог.

Как объяснили жителям на "Укрпочте", отделение 209 закрылось с 1 января, поскольку все его семь сотрудников уволились из-за низких зарплат. Сначала на нем висело объявление, что отделение откроется 8 января, но потом его убрали, и из помещения вывезли все оборудование.

Весь микрорайон теперь обслуживает отделение 214, но у него лишь слабый генератор, который в последние дни еще и сломан. В результате отделение не работало почти весь понедельник из-за длинной тревоги, во вторник и сегодня - из-за отсутствия электричества (вчера весь рабочий день, сегодня с 10 утра).

Сотрудники отделения говорят, что постоянно пишут заявку на генератор руководству, но оно не реагирует.

Также о невозможности попасть в отделение 205 в течение трех дней сообщают жители южной части Оболони.

В других районах Киева похожие проблемы. Как сообщают киевляне в соцсетях, отделение 111 на Нивках работает, но в нем почти нет сотрудников, из-за чего постоянно огромные очереди.

По словам работников "Укрпочты", проблема не только в низких зарплатах, из-за которых люди увольняются, но и в том, что многие сотрудники болеют, так как в отделениях холодно - нет генераторов или они слабые. Таких генераторов хватает лишь на пару часов, после чего им нужно 40-60 минут отдыха.

Напомним, отделения "Укрпочты", помимо почтовых услуг, выдают пенсии, и получить их в другом отделении нельзя. Пользователи жалуются, что из-за этого неделями не могут получить посылки, поскольку пенсионеров обслуживают в приоритете, а на других клиентов не хватает ни операторов, ни времени работы отделений. Также часто в отделениях не работают окна экспресс-выдачи посылок - они просто закрыты из-за отсутствия персонала.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" изменит процедуру раздачи пенсий в прифронтовых регионах.

Как мы писали, в прошлом году глава "Укрпочты" опроверг слухи о дефолте компании.