После авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области при раздаче жителям пенсий эту процедуру в прифронтовых регионах изменят в целях обеспечения безопасности жизней получателей выплат.

Об этом сообщает в своих соцсетях "Укрпочта".

"Чтобы обезопасить людей и не лишать их базовых услуг, работаем с ВГА (военно-гражданской администрацией - Ред.) над изменением процедуры выплаты пенсий в прифронтовой зоне", - сказано в публикации.

Отметим, что Яровая находится в 4,3 км от линии фронта севернее Лимана, где в последнее время активно продвигается армия РФ. То есть населенный пункт расположен практически в зоне досягаемости для всех средств поражения.

По сообщению украинских властей, толпа пенсионеров в прифронтовом регионе собралась на открытой местности около автомобиля почты, когда по ним прилетел КАБ. К моменту выхода новости погибших уже 23 человека, хотя сразу после атаки сообщалось о 21 жертве. Среди 18 раненых почтальон по имени Юлия. Она выжила "благодаря своевременным действиям водителя".

Война в Украине идет 1294-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, российские войска впервые за долгое время продвинулись в Сумской области (район Юнаковки). Также армия РФ продолжает несколько дней подряд активно продвигаться в Серебрянском лесничестве. При этом Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Заречное под Лиманом.

