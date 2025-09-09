По поселку Яровая Краматорского района Донецкой области войска РФ нанесли авиационный удар. Погибли более 20 мирных граждан.

Об этом сообщили в своих телеграм-каналах Владимир Зеленский и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По словам Зеленского, россияне сбросили авиабомбу по поселку, когда людям выдавали пенсии. По информации Филашкина, жертвами стал 21 человек, столько же ранены. Среди раненых - начальница отделения "Укрпочты", сообщает компания.

На опубликованных президентом кадрах видна машина "Укрпочты", вокруг которой лежит множество тел.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция и местные власти.

Зеленский призвал США и Европу отреагировать на удар.

Ранее ночью Донецк и его пригород Макеевка подверглась массированной ракетно-дроновой атаке, в результате которой погибли люди.

Война в Украине идет 1294-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, российские войска впервые за долгое время продвинулись в Сумской области (район Юнаковки). Также армия РФ продолжает несколько дней подряд активно продвигаться в Серебрянском лесничестве. При этом Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Заречное под Лиманом.

