В Яровой под российский авиаудар попали мирные граждане, получавшие пенсии. Убит 21 человек
По поселку Яровая Краматорского района Донецкой области войска РФ нанесли авиационный удар. Погибли более 20 мирных граждан.
Об этом сообщили в своих телеграм-каналах Владимир Зеленский и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По словам Зеленского, россияне сбросили авиабомбу по поселку, когда людям выдавали пенсии. По информации Филашкина, жертвами стал 21 человек, столько же ранены. Среди раненых - начальница отделения "Укрпочты", сообщает компания.
На опубликованных президентом кадрах видна машина "Укрпочты", вокруг которой лежит множество тел.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция и местные власти.
Зеленский призвал США и Европу отреагировать на удар.
Ранее ночью Донецк и его пригород Макеевка подверглась массированной ракетно-дроновой атаке, в результате которой погибли люди.
Война в Украине идет 1294-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, российские войска впервые за долгое время продвинулись в Сумской области (район Юнаковки). Также армия РФ продолжает несколько дней подряд активно продвигаться в Серебрянском лесничестве. При этом Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Заречное под Лиманом.
