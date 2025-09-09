По Донецку и Макеевке ударили ракеты и дроны. Есть погибшие. Фото и видео
Донецк и его пригород Макеевка подверглась массированной ракетно-дроновой атаке.
Об этом сообщил "глава" "ДНР" Денис Пушилин. Кадры обстрела и его последствий публикуют местные телеграм-каналы.
По имеющимся данным два человека погибли, ещё 16 получили ранения.
Согласно заявлению Пушилина, на "ДНР" провели комбинированную атаку посредством артиллерии, ракет Storm Shadow и различных ударных БпЛА.
Ранее в СМИ появились сообщения о налёте дронов на Донецк и Макеевку.
В областном центре удары пришлись по парку "Гулливер" в пригороде – по жилому дому в Красногвардейском районе.
Война в Украине продолжается 1293-й день.
В ночь на понедельник россияне атаковали очередной объект украинской энергетики: под ударом беспилотников оказалась Трипольская ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.
