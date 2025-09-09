Донецк и его пригород Макеевка подверглась массированной ракетно-дроновой атаке.

Об этом сообщил "глава" "ДНР" Денис Пушилин. Кадры обстрела и его последствий публикуют местные телеграм-каналы.

По имеющимся данным два человека погибли, ещё 16 получили ранения.

Согласно заявлению Пушилина, на "ДНР" провели комбинированную атаку посредством артиллерии, ракет Storm Shadow и различных ударных БпЛА.

Ранее в СМИ появились сообщения о налёте дронов на Донецк и Макеевку.

В областном центре удары пришлись по парку "Гулливер" в пригороде – по жилому дому в Красногвардейском районе.

Война в Украине продолжается 1293-й день.

В ночь на понедельник россияне атаковали очередной объект украинской энергетики: под ударом беспилотников оказалась Трипольская ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.

Последние новости с ключевыми событиями 8 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.