Россияне начали бить по тыловым энергообъектам в Украине

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики", – сказал верховный главнокомандующий.

В связи с подобными ударами энергетики допускают возвращение веерных отключений света.

Ранее сегодня сообщалось об ударе по Трипольской ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.

Война в Украине продолжается 1293-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

