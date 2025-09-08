Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Вечернее обращение Зеленского
Россияне начали бить по тыловым энергообъектам в Украине
Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики", – сказал верховный главнокомандующий.
В связи с подобными ударами энергетики допускают возвращение веерных отключений света.
Ранее сегодня сообщалось об ударе по Трипольской ТЭС, которой ещё в прошлом году был нанесён большой ущерб вследствии ракетной атаки РФ.
Война в Украине продолжается 1293-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 сентября – у нас в обновляемом онлайне.
