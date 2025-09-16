Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в нецензурной форме опроверг информацию о том, что оператору почтовой связи грозит дефолт.

Обсуждение новости произошло в его телеграм-канале.

О дефолте компании сегодня написали СМИ со ссылкой на проект государственного бюджета на 2026 год, в котором сказано, что в 2024 году зафиксирован убыток "Укрпочты" в размере 413,2 миллиона гривен против 796,4 миллионов гривен в 2023 году. Ликвидность оператора снизилась на 9%, а текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,7 миллиарда гривен. Коэффициент ликвидности упал с 0,69 в 2023 году до 0,63 в 2024 году. А долговая нагрузка компании является чрезвычайно высокой: в 2024 году доля долга по отношению к активам достигла 98%.

Одна из пользовательниц Телеграма по имени Татьяна спросила у Смилянского, правда ли это.

"Это пи@деж", - ответил женщине гендиректор "Укрпочты".

Отметим, что чиновник уже не впервые использует стиль общения в интернете, как в подворотне. Недавно в соцсети Х он назвал комментатора долбней и мудаком.

Также Смилянский без ложной скромности сравнивал себя с папой римским.