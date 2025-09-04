Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский повздорил с пользователями соцсети и принялся оскорблять одного из комментаторов.

Словесная перепалка произошла в Х.

Смелянский поругался с пользователем, который возмутился тем, что почтальона в его отделении могут уволить, потому что не выполнен план по подпискам.

Глава компании с сарказмом ответил, что за невыполнение плана "можно, конечно, наградить и зарплату поднять", а также предположил, что почтальон совершал нарушения при выплате пенсий.

Комментатор заявил Смелянскому, что тот "деган", "конч сука, оторванный от реальности", а его работа - "доставлять посылки". На это Смелянский обвинил мужчину в том же.

"Да нет - это ты долбня, оторванный от реальности. Ты был в селах? Ты был в прифронтовых зонах? Где ты эту карту можешь себе вставить в то место, которое у тебя вместо головы", - написал чиновник.

Дальше комментатор перешел на тюремную лексику, назвав высокопоставленного собеседника, среди прочего, "мусорным фуфелом". Смелянский ответил: "Ты, чувак, не на того батон шинкуешь".

Мы приводили и другие высказывания Смелянского. Так, директор "Укрпочты" сообщил, что компания закупала куриные ножки, чтобы почтальоны могли использовать их для защиты от укусов собак.

Также напомним о предложении Смелянского выпустить марку с надписью "х@йня", выдвинутое после матерного интервью Владимира Зеленского. Это предложение Смелянский опубликовал на своих страницах в социальных сетях.