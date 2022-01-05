Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, который сравнил себя с Папой Римским и заявил, что будет руководить почтой до 2023 года, скорректировал свою зарплату за ноябрь. Она составила 1,164 млн гривен вместо заявленных ранее 687 388 гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные акционерного общества.

Согласно обновленным 4 января данным, Смелянскому в ноябре начислено по должностному окладу 626 262 гривны, надбавки за работу в условиях режимных ограничений составили 93 939 гривен, оплата отпусков - 239 724 гривны, оплата труда за дни командировки - 203 738 гривен, индексация - 194 гривны.

Таким образом, зарплата гендиректора "Укрпочты" за ноябрь составила на 476,6 тыс. грн больше, чем указывалось ранее.

Как сообщала "Страна", в рейтинге зарплат лидеров госкомпаний Смелянский занимает одно из центральных мест. Например, за октябрь он получил 272,086 тысячи гривен зарплаты. А надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 40,812 тысячи гривен.

Напомним, предприятие Смелянского с 1 декабря 2021 года увеличило тарифы на 15%.