В прифронтовом городе Константиновка Донецкой области закрывается "Укрпочта".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По информации пабликов, сейчас в Константиновке работают три отделения "Укрпочты", где, среди прочего, выдают пенсии. Но после трагической гибели сотрудницы одного из почтовых отделений другие сотрудники не хотят оставаться в городе и подвергать свои жизни опасности.

Как рассказали в пресс-службе Донецкого региона АО "Укрпочта", со вторника, 19 августа, все почтовые отделения в городе прекращают свою работу. Ближайшее отделение теперь будет находиться в Дружковке.

Ранее мы сообщали, что в Покровске закрылся последний магазин. Продукты местным жителям привозят военные.

Война в Украине идет 1268-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, россияне продвинулись в Никаноровке, которая находится у основания прорыва фронта восточнее Доброполья. Власти Донецкой области тем временем расширили зону обязательной эвакуации в районе Доброполья, рядом с которым прорвались российские войска.

