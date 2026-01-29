Канализация на Троещине не должна замерзнуть, поэтому оборудование временных уличных туалетов или выгребных ям нецелесообразна.

Об этом заявила пресс-служба Киевводоканала на своем сайте, комментируя тему уличных туалетов на Троещине, которую поднял глава района Максим Бахматов в связи с угрозой замерзания канализации в оставшихся без отопления домах.

В компании отметили, что она не несет ответственности за придомовые трубы.

"Дворовые канализационные сети, которые обслуживает Киевводоканал, проложены глубже уровня промерзания почвы. Сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно движутся, поэтому замерзнуть такие сети не могут. Также важное уточнение, о котором часто забывают: трубы, которые идут непосредственно от дома к первому канализационному колодцу, относятся к внутридомовым системам. Их состояние и обслуживание - ответственность балансодержателей домов, а не Киевводоканала", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что на данный момент канализация в Киеве работает нормально.

Отметим, что многие киевляне уже жалуются, что не могут пользоваться канализацией в своих домах и вынуждены ходить в туалет на улицу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице без отопления остаются около семи сотен жилых домов. Он подтвердил, что почти все они расположены на Троещине.

Также в столице большие проблемы с горячим водоснабжением. Сообщалось, что в Дарницком районе горячую воду отключили до конца отопительного сезона.