Если на столичной Троещине, которая сидит без света, воды и тепла после прилетов по ТЭЦ, замерзнет канализация, там будут рыть уличные туалеты.

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.

"Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы. Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Вы знаете, какова ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка - всё. Будем делать туалеты, как в селе", - заявил Бахматов.

На вопрос журналистки, включат ли ещё отопление на Троещине, Бахматов ответил, что ситуация критическая и никто не знает, что делать.

"Сейчас шестая ТЭЦ точно не подаёт теплоноситель. Лесной массив пытаются снабдить через другие источники теплоснабжения. Для Троещины альтернативы переподключить нет. Нам не говорят, что именно произошло, но известно, что это случилось после последнего обстрела - в ночь на субботу", - ответил Бахматов.

Сейчас на Троещине развернули палаточные городки.

Напомним, вчера мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за ситуации в энергетике около 600 тысяч жителей Киева каждую ночь выезжают из города, а утром возвращаются.

Также Кличко призывал киевлян ночевать в пунктах обогрева или уезжать из мегаполиса. Работодателям он предложил организовать гибкие графики и по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.