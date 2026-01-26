Около 600 тысяч жителей Киева каждую ночь выезжают из города, а утром возвращаются.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время общения с горожанами.

Кличко связал отъезд с ситуацией в энергетике.

Всего же, по данным мэра, сейчас в Киеве сейчас проживают около 3,5 миллионов человек.

Ранее Кличко говорил, что те же 600 тысяч человек в январе покинули столицу после начала блэкаута. По его словам, город движется к гуманитарной катастрофе.

Также мэр Киева призывал киевлян ночевать в пунктах обогрева или уезжать из города. Работодателям он предложил организовать гибкие графики и по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.

Напомним, недавно эксперт заявил о тяжёлой ситуации в энергосистеме Киева и призвал жителей столицы запасаться едой и водой.

