Около 600 тысяч киевлян на ночь покидают город - Кличко
Около 600 тысяч жителей Киева каждую ночь выезжают из города, а утром возвращаются.
Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время общения с горожанами.
Кличко связал отъезд с ситуацией в энергетике.
Всего же, по данным мэра, сейчас в Киеве сейчас проживают около 3,5 миллионов человек.
Ранее Кличко говорил, что те же 600 тысяч человек в январе покинули столицу после начала блэкаута. По его словам, город движется к гуманитарной катастрофе.
Также мэр Киева призывал киевлян ночевать в пунктах обогрева или уезжать из города. Работодателям он предложил организовать гибкие графики и по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.
Напомним, недавно эксперт заявил о тяжёлой ситуации в энергосистеме Киева и призвал жителей столицы запасаться едой и водой.
