В Деснянском районе Киева (Троещина и Лесная) не снижается количество домов без отопления.

Об этом сообщил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в интервью украинским СМИ.

"725 домов. Нет, это количество не уменьшается, оно стоит", - сообщил Бахматов.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице без отопления остаются 737 жилых домов.

Мэр подтвердил, что почти все они – на Троещине.

Накануне Бахматов заявил, что если на столичной Троещине, которая сидит без света, воды и тепла после прилетов по ТЭЦ, замерзнет канализация, там будут рыть уличные туалеты.

Отметим, что вчера Зеленский приводил цифру 926 домов без отопления по всему Киеву. То есть почти все они находятся в одном районе.

Напомним, что Троещина на 100% зависит от ТЭЦ-6, которая не работает после субботнего обстрела. Там развернули палаточные городки.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за ситуации в энергетике около 600 тысяч жителей Киева каждую ночь выезжают из города, а утром возвращаются.

Перед этим Кличко призывал киевлян ночевать в пунктах обогрева или уезжать из мегаполиса.