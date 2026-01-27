В Дарницком районе Киева из-за масштабных проблем в энергосистеме отключают горячую воду.

Об этом сообщается в обращении Дарницкой районной государственной администрации к руководителям управляющих компаний, которое попало в СМИ.

Чиновники призыввают отключить горячее водоснабжение.

"В результате массированных ракетно-дроновых атак Российской Федерации на территории Дарницкого района города Киева повреждены объекты энергетической инфраструктуры и сформировался определенный дефицит тепло-, энергомощности. Просим провести работы по отключению услуги горячего водоснабжения", - говорится в документе.

В РГА также ссылаются на распоряжение исполнительного органа Киевского горсовета от 22 января.

Между тем журналист Леся Падалка написала, что отключение горячей воды касается всего Киева: теплоноситель будут использовать только для отопления.

"Из плохих новостей: горячей воды до конца этого отопительного сезона уже официально не будет. Ранее она была у тех, кому мощности позволяли делить теплоноситель и на отопление, и на подачу воды (не у многих). Теперь всё, весь носитель только на подогрев домов киевлян", - сообщила Падалка на своей странице в Facebook.

